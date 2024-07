Suisse: les exportations horlogères chutent de 7,2% en juin, plombées par la Chine

Les exportations de montres suisses vers la Chine ont dégringolé de 36,5% sur un an, reculant pour le cinquième mois d'affilée.

Les exportations de montres suisses ont fléchi vers Hong Kong (-23,1%), Singapour (-10,8%) et la Corée du Sud (-8,6%), mais ont grimpé de 13,2% vers le Japon où la croissance a accéléré grâce aux "achats des visiteurs étrangers au bénéfice d'un yen faible", explique la fédération horlogère.

Les exportations ont en revanche augmenté de 6,5% vers les États-Unis, le premier marché des fabricants de montres suisses, et enregistré une "baisse plus modérée" en Europe. Elles y ont chuté de 4,1%, reculant de 2,3% vers le Royaume-Uni, 0,1% vers la France et 5,5% vers l'Allemagne.

Durant le mois de juin, les montres dont le prix dépasse 3.000 francs à la sortie d'usine ont "bien résisté", leur repli se limitant à 0,5%, note la fédération horlogère.