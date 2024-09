Taïwan reconnaît les mariages homosexuels entre Chinois et Taïwanais

Les couples hétérosexuels composés d'un conjoint chinois et d'un conjoint taïwanais sont soumis à une procédure plus compliquée que les autres couples internationaux, car ils doivent se marier d'abord à l'étranger, puis passer un entretien à Taïwan avant d'y enregistrer leur mariage.

Mais les tensions entre Taïwan et la Chine - qui revendique l'île autogérée comme faisant partie de son territoire et maintient des mouvements militaires quotidiens autour d'elle - ont empêché les couples transfrontaliers de bénéficier de ce droit.

Ils devront d'abord se marier légalement dans l'un des 35 pays qui reconnaissent l'égalité des mariages et, après avoir présenté leur certificat de mariage et d'autres documents, "les agences compétentes mèneront des entretiens avec le couple", a-t-il expliqué. "Ce n'est qu'après avoir passé l'entretien à la frontière (à l'aéroport et dans les ports) qu'ils pourront entrer dans le pays pour enregistrer leur mariage. C'est notre principe actuel pour les mariages entre les deux rives du détroit", a-t-il précisé.

M. Liang a ajouté que les règles régissant les mariages hétérosexuels entre les deux rives du détroit étaient en place depuis longtemps "pour empêcher les faux mariages transfrontaliers et éviter les problèmes de sécurité nationale et d'ordre social".

Avec l'annonce de jeudi, "le gouvernement maintient le principe de l'égalité de traitement entre le mariage homosexuel et le mariage hétérosexuel", a-t-il ajouté.