Tata investit massivement dans Air India, misant sur la croissance du pays

L'un des plus grands et des plus anciens conglomérats indiens a décidé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Air India, de retour dans son giron depuis an, en misant sur la croissance de la classe moyenne du pays et sa demande de transport aérien, selon des experts.

Air India a été pendant de nombreuses années la propriété de l'État, synonyme de sous-investissement, de pertes paralysantes et d'inefficacité.

De retour dans le giron de ses premiers propriétaires privés, la compagnie aérienne a annoncé mardi l'intention d'acquérir 470 avions au total (250 Airbus et 220 Boeing), constituant l'une des plus grosses commandes de l'histoire de l'aviation.

Cette annonce intervient un an après le rachat de la compagnie aérienne, fondée en 1932 par l'industriel franco-indien JRD Tata qui avait vécu sa nationalisation, après l'indépendance, comme le jour le plus triste de sa vie. Il ne s'était pas consolé de cette perte.

Ces dernières années, Air India est devenue une entité publique criblée de dettes, bien loin de son image d'antan qui lui avait valu le surnom de "Maharaja des cieux". Depuis 2009, les gouvernements indiens successifs ont dépensé près de 15 milliards de dollars pour la soutenir jusqu'à ce que Tata la rachète pour 2,4 milliards de dollars en 2022.

Selon les experts, l'exploitation d'Air India revêt aussi une importance symbolique pour le groupe. "Welcome back, Air India", s'était félicité en 2022 l'actuel président et patriarche de Tata, Ratan Tata, après avoir conclu le contrat pour le retour de la compagnie dans son giron. - "Une marque de classe mondiale " - Selon Shakti Lumba, ancien directeur des opérations d'IndiGo, qui a depuis longtemps remplacé Air India en tant que plus grande compagnie aérienne intérieure du pays, le groupe Tata "peut construire une marque de classe mondiale". L'Inde, l'une des principales économies à la croissance la plus rapide au monde, a déclaré en février qu'elle investissait dans le développement d'une centaine d'aéroports à travers le pays d'ici 2024. La classe moyenne indienne augmente de plusieurs millions chaque année, de nombreux aéroports sont en cours d'agrandissement et plusieurs régions viennent de se doter de leurs premiers aéroports.