Tensions au Moyen-Orient: La Syrie affirme être bombardée par Israël à Damas et près de Homs

L'agence officielle syrienne Sana a fait état jeudi matin de frappes israéliennes sur un "immeuble d'habitation" du quartier de Kafr Sousa à Damas et sur un site militaire près de Homs (ouest), où selon cette source un soldat a péri et sept ont été blessés.

"Vers 03H40, l'ennemi israélien a lancé une attaque aérienne depuis le Golan syrien occupé et depuis le nord du Liban qui a visé deux sites dans le quartier de Kafar Souseh à Damas et un site militaire près de Homs", a indiqué Sana, citant une source militaire. "Un soldat" a été tué et "sept autres blessés", selon cette source, qui a également fait état de "dégâts matériels".

La province de Homs jouxte le Liban, où Israël est en guerre contre le Hezbollah, mouvement soutenu - comme la Syrie - par l'Iran. Sana n'a pas fait état de victimes concernant l'attaque à Damas. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG disposant d'un vaste réseau de correspondants dans le pays, a pour sa part fait état de "pertes humaines".