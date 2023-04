Tragédie de Juarez : le président mexicain demande plus d'aide aux Etats-Unis

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a de nouveau demandé aux Etats-Unis qu'ils consacrent plus d'argent à la prévention de l'immigration irrégulière, vendredi, après la mort de 39 migrants dans l'incendie d'un centre de rétention à Ciudad Juarez.

Il a rappelé que son pays avait consacré 100 millions de dollars à des programmes sociaux au Salvador, au Honduras et au Guatemala, qui ont contribué selon lui à éviter des départs de migrants vers les Etats-Unis.

Les Américains veulent résoudre "des problèmes sociaux avec le seul usage de la force et ils ne s'occupent pas des causes", a déclaré le président mexicain au cours de sa conférence de presse quotidienne, avant son arrivée prévue pour la mi-journée à Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, à la frontière du Texas.

L'incendie s'est déclaré quand au moins un migrant a mis le feu à des matelas pour protester contre une possible expulsion.

Le personnel chargé de la sécurité du centre -fonctionnaires et agents de sécurité- n'a rien fait pour ouvrir la cellule, d'après le parquet.

Parmi les morts figurent 18 ressortissants du Guatemala, sept du Salvador et du Venezuela, six du Honduras et un Colombien.