Trente-deux civils tués dans des attaques djihadistes dans le nord-est du Nigeria

Au cours de la première attaque, des combattants de l'Iswap à moto ont tué 25 éleveurs peuls qui faisaient paître leur bétail dans la forêt de Gudumbali, située à 95 km de la capitale régionale Maiduguri, selon les sources. "Les terroristes sont partis sans rien leur prendre", a affirmé le chef d'une milice anti-djihadiste, Babakura Kolo. Les djihadistes leur avaient ordonné de quitter la zone, les accusant d'espionner pour le compte de l'armée et des milices locales qui les combattent, a précisé M. Kolo.

Boko Haram et l'Iswap, groupes rivaux, ciblent de plus en plus les bûcherons, les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs et les ferrailleurs, qu'ils accusent d'être des informateurs.