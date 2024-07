Trêve à Gaza: une délégation israélienne attendue jeudi à Doha

Une délégation israélienne est attendue jeudi à Doha pour discuter de nouvelles demandes d'Israël dans le cadre des pourparlers sur une trêve à Gaza et une libération d'otages, a déclaré lundi une source proche des discussions.

Le Qatar mène depuis des mois, avec l'Egypte et les Etats-Unis, des efforts de médiation en vue de parvenir à un accord de trêve à Gaza et sur la libération des otages enlevés le 7 octobre.

Selon la source proche des discussions, Israël a demandé de conserver le contrôle d'une zone à Rafah (sud de Gaza) frontalière de l'Egypte, prise par ses troupes début mai, appelée "couloir de Philadelphie", et de contrôler le retour dans le nord du territoire palestinien des civils déplacés.

Avant une trêve, Israël veut aussi que la question du maintien des positions de ses troupes dans la bande de Gaza soit réglée, a-t-elle ajouté.

De même source, on souligne que ces points sont "négociables" et qu'un accord est "faisable" dans la mesure où Israël ne reste pas à Gaza "indéfiniment" et qu'une solution soit trouvée pour le "couloir de Philadelphie". Le Hamas exige l'évacuation des forces israéliennes de cette zone.