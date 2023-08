Trump fait campagne en terrain conquis dans l'Alabama après sa comparution au tribunal

Au lendemain de sa comparution devant un tribunal à Washington, Donald Trump doit passer la soirée de vendredi sur des terres beaucoup plus hospitalières: il se rend dans le très conservateur Alabama pour rencontrer certains de ses plus fervents partisans.

Loin des manifestants qui appelaient à l'emprisonner la veille dans la capitale fédérale, il devrait être chaleureusement accueilli au dîner d'été républicain à Montgomery, dans cet Etat du Sud.

Le milliardaire républicain de 77 ans, grand favori de la droite pour la présidentielle de 2024, avait été triomphalement élu dans l'Alabama en 2016 et 2020; et les six républicains que l'Etat envoie à la Chambre des représentants à Washington ont annoncé soutenir sa candidature à la primaire avant le dîner de vendredi.