Trump, prévenu très spécial pour un tribunal de Washington

Installé non loin du Capitole que ses partisans avaient attaqué une sombre journée de janvier 2021, le tribunal fédéral de Washington où est attendu Donald Trump est ceinturé jeudi de barrières métalliques et d'une nuée de journalistes qui attendent fébrilement depuis des heures cette comparution historique.

C'est là qu'à 16H00 (20H00 GMT), la juge Moxila Upadhyaya va entendre Donald Trump pour sa première apparition devant un magistrat dans la dernière affaire pour laquelle l'ancien président a été inculpé, sa tentative de renversement du résultat de l'élection de 2020.

Avec déjà deux audiences similaires à New York et Miami, une même chorégraphie est attendue: au terme d'un voyage depuis l'Etat du New Jersey, suivi en direct par les hélicoptères des télévisions américaines, le convoi de Donald Trump, formé d'imposantes voitures noires, entrera dans le tribunal.

De l'intérieur, aucune image alors ne sortira, et il n'est pas attendu que Donald Trump s'exprime en longueur devant la juge. Il devrait simplement plaider non coupable des charges le visant. A la suite de ces courtes minutes d'une audience très procédurale, il sortira alors du tribunal, puis rentra dans son domaine du New Jersey, toujours suivi en direct par les télévisions. Peut-être prendra-t-il la parole en chemin.