Tucker Carlson, porte-voix radical d'une Amérique blanche et inquiète

Dans "Tucker Carlson Tonight", diffusée depuis 2016 et l'une des émissions les plus regardées du câble, l'animateur en costume-cravate a dressé le portrait d'une Amérique assiégée. Par l'immigration, les manifestations de Black Lives Matter, ou encore la bien-pensance.

Emission après émission, il est devenu l'une des voix les plus retentissantes de l'Amérique conservatrice. Tucker Carlson, le présentateur emblématique qui vient de quitter Fox News, a été accusé de populariser des thèses complotistes et racistes susceptibles, selon certains, d'entraîner des drames.

Après sa récente retentissante inculpation à New York, c'est d'ailleurs à Tucker Carlson que Donald Trump a réservé sa première interview, le 11 avril dernier.

Les yeux bleus plongés droit dans ceux des téléspectateurs, cinq soirs par semaine et pendant une heure, il commentait l'actualité d'un ton très personnel, assénant que "les hommes américains sont dans une position très délicate", ou que "le racisme anti-blanc explose à travers le pays".

- "Grand remplacement" -

A en croire ses critiques, le présentateur comptait sur la frayeur pour gagner des téléspectateurs.

Jusqu'à aller trop loin? En mai 2022, une tuerie raciste avait endeuillé Buffalo, dans l'Etat de New York. Le jeune suprémaciste blanc accusé d'avoir cherché à tuer le plus d'Afro-Américains possible avait été influencé par la théorie du "grand remplacement", idéologie d'extrême droite selon laquelle la population blanche va être supplantée par une population immigrée.