Tuerie en Californie: le suspect est mort

(Belga) Le tireur présumé de la fusillade de masse en Californie pendant le Nouvel An lunaire est mort, après s'être apparemment suicidé, a annoncé dimanche la police de Los Angeles.

"Le suspect s'est blessé par balle et a été déclaré mort sur place", a déclaré le shérif Robert Luna, qui a décrit une course-poursuite qui s'est conclue par un coup de feu provenant de la camionnette blanche de l'homme. L'homme a été identifié comme étant Huu Can Tran, 72 ans. "Je peux confirmer qu'il n'y a pas d'autre suspect pour cette fusillade", a précisé M. Luna, ajoutant que le motif de l'attaque survenue à Monterey Park, qui a fait 10 morts, n'était pas encore connu. "L'enquête est toujours en cours. Les détectives du shérif chargés des homicides travaillent jour et nuit pour recueillir des informations supplémentaires et déterminer le motif de cet événement extrêmement tragique", a-t-il ajouté. Le président des États-Unis Joe Biden a ordonné dans la foulée la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics jusqu'au 26 janvier, en hommage aux victimes. (Belga)