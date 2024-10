Un an après le 7-Octobre, des familles d'otages reçues par Macron et Barnier avant une cérémonie d'hommage

Un an après le 7-Octobre, Emmanuel Macron a assuré que la France continuerait de se "battre sans relâche" contre la "montée de l'antisémitisme" et pour la libération des otages franco-israéliens, avant une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque en Israël qui provoque toujours une onde de choc en France.

Emmanuel Macron a assuré lundi aux familles des deux otages franco-israéliens encore retenus à Gaza que la France mettait "tout en oeuvre" pour leur libération et martelé qu'elle continuerait à se "battre sans relâche" contre l'antisémitisme, a indiqué l'Elysée.

"Il a réitéré aux familles présentes que la France mettait tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et un accord permettant la libération d'Ohad Yahalomi et d'Ofer Kalderon en priorité, et qu’elle pressait toutes les parties d’avancer en ce sens sans plus tarder", selon l'Elysée.

A leur arrivée au palais présidentiel, certains proches portaient des affiches à l'effigie des otages, a constaté l'AFP.

Valery HACHE

Les familles des deux otages français encore retenus par le Hamas à Gaza ont également été reçues lundi après-midi par le Premier ministre Michel Barnier à Matignon.