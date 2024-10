Israël a rendu hommage aux victimes du 7 octobre mais attend toujours le retour des otages: "Depuis un an, nous ne savons rien"

Des larmes, du silence et beaucoup d'hommages aussi. Israël a commémoré, ce lundi, le premier anniversaire de l'attaque terroriste du Hamas, un 7 octobre qui a marqué l'histoire du pays. Ce jour-là, des membres du mouvement islamiste palestinien avaient fait irruption dans des kibbouts et dans un festival de musique. Il y avait eu plus de 1200 morts et 250 personnes prises en otage.

Un an plus tard, ils sont revenus sur place. Dans le kibbouts de Be'eri, un habitant sur dix a perdu la vie, tué par le Hamas. D'autres ont été enlevés et puis ramenés dans la bande de Gaza.

Devant la maison familiale, Yuval se remémore cette journée du 7 octobre, lorsque son père a perdu la vie. Sur la façade et sur son t-shirt, le visage de son beau-frère Tal, toujours retenu en otage : "Depuis un an, nous devons toujours espérer que Tal soit vivant et qu'il reviendra parmi nous. Parce que depuis un an, nous ne savons rien. Nous ne savons même pas s'il reçoit de la nourriture et de l'eau. La seule chose que nous savons, c'est qu'il a été capturé vivant le 7 octobre.", témoigne-t-il.