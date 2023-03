Un bateau de dépollution contre le fléau du plastique en mer à Bali

"Quand je suis rentré en Europe, j'ai décidé de fonder l'ONG The SeaCleaners", a-t-il expliqué mardi dans une interview à l'AFP. "Le but était fournir ce type de bateau pour s'assurer que l'on peut collecter le plastique en mer".

Le bateau de près de 9 mètres sur 4 est doté d'un outil de succion pour attirer les déchets plastiques, micro-plastiques, et aussi certains polluants liquides.

A Bali, le bateau sera déployé en priorité dans les estuaires, les rivières, les ports et mangroves, pour récolter les déchets plastiques avant qu'ils ne soient emportés en haute mer.

Plus de 80% de la pollution plastique en mer vient des terres via les cours d'eau et le phénomène est particulièrement préoccupant en Asie du Sud-Est, faute de collecte et de traitement adéquat des déchets.