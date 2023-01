Un Britannique condamné pour des vidéos liées à des tueries aux Etats-Unis

Un suprémaciste blanc britannique de 19 ans a été condamné vendredi à 11 ans et demi de prison pour avoir réalisé et diffusé des vidéos appelant à l'insurrection armée qui, selon l'accusation, ont inspiré deux tueries aux Etats-Unis.

En prononçant sa peine, le juge du tribunal de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, a décrit Daniel Harris comme un "propagandiste défendant une idéologie extrémiste de droite", menace considérée comme croissante au Royaume-Uni.

Il avait été arrêté en mai dernier, deux jours après la tuerie raciste de Buffalo, au nord de New York (Etats-Unis), lors de laquelle 10 personnes noires avaient été assassinées.

Ses vidéos ont aussi été liées, toujours aux Etats-Unis, à la fusillade qui a fait cinq morts dans une boîte gay de Colorado Springs en novembre dernier, alors même que le jeune Britannique était jugé.

- "Pas unique" -

Selon la police, ses vidéos étaient référencées sept fois par Payton Gendron, qui a plaidé coupable fin 2022 de meurtres racistes et acte de terrorisme après l'assassinat de dix personnes noires à Buffalo.

Payton Gendron qui avait 18 ans au moment des faits, devrait probablement être condamné à la prison à vie devant la justice de l'Etat de New York. Mais il est aussi inculpé devant un tribunal fédéral, où il risque théoriquement la peine de mort.

L'une des vidéos de Daniel Harris était également reprise sur le site d'Anderson Lee Aldrich, 22 ans, suspect de la fusillade au Club Q de Colorado Springs, où il a été maîtrisé par deux clients après avoir tiré sur la foule à l'aide d'un fusil d'assaut.

Selon les médias britanniques, Daniel Harris risque une extradition vers les Etats-Unis.

Dans un communiqué, l'inspecteur Chris Brett de la police du Derbyshire a souligné que l'enquête avait été "extrêmement difficile mais malheureusement pas unique".

"Ce n'est un secret pour personne qu'à travers le pays, nous voyons de plus en plus de jeunes apparaître sur le radar de la police antiterroriste, en particulier ceux qui affichent des opinions d'extrême droite", a-t-il relevé.

En décembre, un rapport parlementaire s'alarmait de l'augmentation "constante" de la menace terroriste d'extrême droite au Royaume-Uni, avec un nombre croissant de jeunes de moins de 24 ans dans le viseur des renseignements intérieurs (MI5).

"La nouvelle menace du terrorisme d'extrême droite est fragmentée et complexe, de plus en plus alimentée par internet et caractérisée par une population au fait des technologies, composée principalement de jeunes hommes, dont beaucoup sont encore adolescents, qui sont typiquement des +terroristes auto-initiés+", indiquait le rapport.