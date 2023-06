Un comté américain réclame 51 milliards de dollars à des groupes pétroliers pour un épisode de chaleur extrême

Un comté de l'Oregon, dans le nord-ouest des Etats-Unis, a annoncé jeudi porter plainte contre plusieurs multinationales pétrolières pour leur réclamer plus de 51 milliards de dollars après le "dôme de chaleur" de 2021, un épisode climatique extrême et meurtrier.

Le dôme de chaleur "est un événement directement attribué aux impacts que nous voyons sur notre climat à cause des actes des groupes d'énergie fossile et leurs agences, qui poussent depuis des décennies pour nier la science du climat", a dit à l'AFP la présidente du comté, Jessica Vega Pederson.

Le comté demande 50 millions de dollars en dommages et intérêts et 1,5 milliard de dollars pour les dégâts futurs - chaleur extrême, sécheresse, incendies et fumée promettant de devenir plus courants.

Il demande aussi aux entreprises de mettre 50 milliards de dollars dans un "fonds de réduction" des impacts, afin de mettre à niveau les infrastructures du comté.