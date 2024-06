Un enfant sur 4 dans le monde est en situation de pauvreté alimentaire sévère

Le rapport analyse pour la première fois dans près de 100 pays les causes et les conséquences des privations nutritionnelles chez les jeunes enfants, toutes tranches de revenu confondues, et alerte sur le fait que des millions d'enfants de moins de 5 ans sont dans l'incapacité de consommer, faute d'y avoir accès, les aliments nutritifs et diversifiés dont ils ont besoin pour grandir et se développer de manière optimale.

Selon le rapport, près de la moitié (46%) des enfants en situation de pauvreté alimentaire sévère sont issus de ménages à revenu faible. Les 54% d'enfants restants (soit 97 millions) sont issus de ménages plus aisés, chez lesquels la pauvreté alimentaire durant la petite enfance résulte d'un environnement alimentaire inadéquat et de mauvaises pratiques nutritionnelles.