Un flot de pèlerins musulmans quitte La Mecque après le hajj

Un flot de dizaines de milliers de pèlerins a quitté vendredi La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, après avoir participé au grand pèlerinage musulman sous une chaleur écrasante.

Plus de 1,8 million de pèlerins ont accompli cette année le hajj, l'un des cinq piliers de l'islam et l'un des plus grands rassemblements religieux au monde.