Un homme condamné à perpétuité pour un triple assassinat l'an dernier aux Pays-Bas

Un tribunal de Rotterdam a condamné vendredi un homme de 39 ans à la prison à perpétuité pour les assassinats, lors d'une fusillade en mai de l'an dernier, d'un collaborateur, âgé de 34 ans, d'une exploitation agricole sociale d'Alblasserdam et d'une jeune fille de 16 ans qui s'y trouvait également. Il a également été condamné pour l'assassinat, deux jours plus tôt, d'un cordonnier de 60 ans à Flessingue, qu'il avait rencontré via une application de discussions gay et sur lequel il aurait testé son arme.