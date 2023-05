Un Palestinien tué par l'armée israélienne

"Jibril Mohammed Kamal al-Laada, 17 ans, a été tué d'une balle dans la tête et six autres ont été blessés dont trois grièvement", a annoncé le ministère dans un communiqué.

La mort de ce Palestinien porte à 101 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année. Dix-neuf Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.