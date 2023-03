Une démission fracassante ébranle la commission anti-pédocriminalité du Vatican

"La protection des enfants et des personnes vulnérables doit être au coeur de la mission de l'Eglise catholique", mais "ces dernières années mon inquiétude a grandi sur la manière dont la commission (...) a agi pour remplir cette mission".

- "Manque de clarté" -

Cet universitaire reconnu et proche conseiller du pape critique notamment "le manque de clarté dans le processus de sélection de ses membres et de son personnel", la "responsabilité financière" jugée "inadéquate", et les "informations insuffisantes et la communication vague" entourant le processus de décision.