Une "double tempête" frappe les deux côtes des Etats-Unis

Des fortes pluies et de la neige perturbent mardi le nord-est des Etats-Unis, avec des coupures de courant et des vols annulés, au moment où la côte ouest se débat elle aussi entre deux tempêtes et un hiver inhabituellement pluvieux.

"Double tempête! Une sur chaque côte", a averti le service météorologique américain (NWS), en évoquant des "menaces d'inondations considérables en Californie", et "le danger, voire l'impossibilité de voyager dans le nord-est à cause de la neige et des inondations côtières".