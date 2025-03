Une sortie de JD Vance ne passe pas au Royaume-Uni et en France: "C'est un clown", lance un ancien ministre britannique

"La Grande-Bretagne et la France sont venues à leur secours en déployant des milliers de personnes en Afghanistan, y compris mon propre frère et de nombreux collègues parlementaires, passés et présents", a déclaré le député conservateur et secrétaire d'État à la Défense James Cartlidge sur X.

Réaction en France

"Nous respectons les vétérans de tous les pays alliés, nous entendons bien à ce que nos propres vétérans soient respectés", a réagi le ministre des Armées en France, Sébastien Lecornu.

Les précisions de JD Vance

JD Vance a précisé après les premières réactions qu'il n'avait "pas évoqué le Royaume-Uni ou la France dans le clip." Il a ajouté: "Les deux pays ont courageusement combattu aux côtés des USA ces 20 dernières années et même plus."

Il a quand même tenu à ajouter: "Mais soyons directs : de nombreux pays apportent volontairement leur soutien (en privé ou en public) alors qu’ils n’ont ni l’expérience du champ de bataille ni l’équipement militaire nécessaire pour faire quoi que ce soit de significatif."