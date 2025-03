"Aucun d’entre nous ne souhaite une guerre sans fin": Volodymyr Zelensky veut se réconcilier avec Donald Trump et souhaite entamer des discussions de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à travailler sur les relations tendues avec les États-Unis et propose "une trêve" dans les airs et en mer pour entamer des discussions de paix avec la Russie.

"Nous souhaitons que la coopération et la communication futures soient constructives", a-t-il ajouté. Selon Zelensky, la rencontre à Washington ne s'est pas déroulée comme elle l'aurait dû. "Il est regrettable que cela se soit passé ainsi", a-t-il déclaré.

Proposition de trêve

Le président Zelensky propose "une trêve" dans les airs et en mer pour entamer des discussions de paix. "Aucun d’entre nous ne souhaite une guerre sans fin", a-t-il déclaré sur X. "L’Ukraine est prête à s’asseoir à la table des négociations dès que possible pour parvenir à une paix durable. Personne ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour parvenir à une paix durable."