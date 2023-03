USA: le tourisme repart en 2022 mais reste sous ses nouveaux pré-pandémie

Le niveau de visiteurs se rapproche malgré tout peu à peu de ses niveaux de 2019, puisque le nombre d'entrées en décembre 2022 représente pour sa part près des trois quarts du niveau observé en décembre 2019.

Les Américains se sont en revanche déplacés plus largement à l'étranger, avec un peu plus de 80 millions de départs pour des courts séjours sur l'ensemble de l'année écoulée, soit plus de 80% du niveau observé en 2019, et une hausse de plus de 65% sur un an.

En décembre, le niveau des départs est quasiment revenu à ses niveaux pré-pandémiques, puisque les 8,3 millions de sorties du territoire représentent près de 94% du nombre d'Américains partis en vacances en décembre 2019.