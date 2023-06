USA: l'inflation ralentit en mai selon l'indice privilégié par la Fed

L'inflation aux Etats-Unis, qui avait rebondi au mois d'avril, a de nouveau ralenti en mai, tant sur un an que sur un mois, selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce et qui est privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentaire et de l'énergie et qui est suivi avec plus d'attention par la Fed, est également en retrait, moins marqué cependant, tombant à 4,6% sur un an contre 4,7% en avril, et avec un niveau mensuel de 0,3%, là aussi en très léger retrait par rapport à avril (+0,4%).

Dans le détail, ce sont principalement les services qui portent désormais la hausse des prix, ces derniers ayant augmenté de 0,3% sur un mois alors que ceux des biens se sont repliés de 0,1%.