A Vincennes, le congrès Horizons tourne à la thérapie de groupe pour la majorité

"Horizons est et restera membre de la majorité" mais cette majorité "pourrait mieux fonctionner": lors du premier congrès de son parti, samedi à Vincennes, Edouard Philippe à donné des gages d'unité à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, en plaidant pour une plus grande "stabilité" du "bloc central".

Plus de 3.000 personnes étaient présentes dans la grande halle du Parc Floral de Vincennes pour écouter le discours fleuve de l'ancien Premier ministre, dont le parti (20.000 adhérents revendiqués) tenait son premier Congrès depuis sa fondation au Havre en octobre 2021.