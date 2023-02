Yémen : une mannequin condamnée en appel à cinq ans de prison par les rebelles

Une mannequin détenue au Yémen a été condamnée en appel à cinq ans d'emprisonnement par un tribunal de Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles Houthis proches de l'Iran, a indiqué lundi à l'AFP son avocat qui estime qu'elle est punie pour son métier.

Intissar al-Hammadi, aujourd'hui âgée de 21 ans, avait été arrêtée le 20 février 2021 à Sanaa alors qu'elle se rendait avec une amie à une séance photo.

En 2022, les deux femmes ont été condamnées en première instance à cinq ans d'emprisonnement pour "fornication", "prostitution" et "usage de drogue", de fausses accusations et une atteinte aux libertés des femmes, selon son avocat et des ONG.

"La Cour d'appel a confirmé (dimanche) la condamnation de première instance à cinq ans d'emprisonnement" des deux femmes, a déclaré l'avocat, Me Khaled al-Kamal, précisant vouloir porter l'affaire devant la Cour suprême.

"Elle était optimiste et espérait que le jugement lui soit favorable. En apprenant sa condamnation, elle a été choquée, puis s'est mise à pleurer et hurler", a-t-il ajouté. Selon l'avocat, les accusations ne reposent sur "aucune preuve véritable". Sa cliente a été condamnée, selon lui, uniquement en raison de son métier.