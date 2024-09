À Louvain-la-Neuve, une nouvelle piscine olympique a été inaugurée: voici sa particularité

Ce matin a eu lieu l’inauguration d’une nouvelle piscine à Louvain-la-Neuve. C’est la plus moderne de Bruxelles et de Wallonie. Cette piscine olympique a la particularité de consommer très peu, et ce, grâce à un système bien particulier.

Au complexe sportif de Blocry, le nouveau bassin aux dimensions olympiques semble offrir aux nageurs de bien meilleures sensations que les anciennes infrastructures. "Très chouette, on n'a vraiment pas l'impression d'être à Louvain-la-Neuve quand on compare avec les deux anciennes piscines. C'est vraiment une chouette piscine : 50 mètres, neuf couloirs, c'est vraiment top !", "Je suis rentrée, je n'ai pas du tout senti cette odeur de chlore qu'on peut percevoir dans les autres piscines. Et franchement, c'est agréable parce que le chlore, je trouve que ça attaque beaucoup plus au niveau de la gorge ou du nez", expliquent des nageurs.

Dans les entrailles de la piscine, l'eau est récupérée, traitée de façon très fine, puis réinjectée dans le bassin grâce à un système d'osmose inversée. Marc Jeanmoye, directeur du complexe sportif de Blocry, explique : "Auparavant, il n'y avait pas toute cette récupération d'eau, tant au niveau de l'eau qu'au niveau de la chaleur. Donc toute l'eau qui était utilisée était directement rejetée à l'égout".