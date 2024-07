Mon Village: entre paysages splendides et croyances populaires, découvrez Torgny, l'un des plus beaux villages de Wallonie

Partager:

La série "Mon Village" vous emmène aujourd'hui à Torgny, un petit village situé à l’extrême Sud de la Gaume. Vins, bâtiments uniques en leur genre et vues imprenables… Ce village a décidément tout pour plaire.

Ces façades fleuries, ces briques aux teintes dorées et ces toits en tuiles rouges offrent à Torgny des airs de Provence au cœur de la Gaume. Un caractère qui se mêle au rayon du soleil et qui en fait, d'après ses habitants, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Notre visite commence avec le lavoir du village, un lieu de rencontre et de convivialité. "À Torgny, ça change de nom, on ne parle pas d'un lavoir, mais d'une chambre députée. Parce que quand les femmes sont entre elles, les réputations des personnes du village sont bousculées dans tous les sens", explique Bernard, habitants et fin connaisseur de la région. L'arrondi de la tuile est donné par la femme du tuilier qui va la cintrer sur sa cuisse

Ici, chaque coin de rue et chaque maison renferme son lot de croyances populaires. Le propriétaire de la ferme Rose aurait, par exemple, enduit la façade d'un crépi fait de chaux et de sang de bœuf, lui donnant une couleur rosâtre si particulière. La toiture est le résultat d'un travail précis et artisanal. "On appelle ça des tuiles rondes. L'arrondi de la tuile est donné par la femme du tuilier qui va la cintrer sur sa cuisse. Avant d'aller voir le tuilier, regardez les gabarits de sa femme. Quelquefois, les cuisses sont un peu plus différentes l'une de l'autre", raconte ainsi Bernard. Sur les hauteurs se cachent l'ermitage et sa chapelle. Un édifice construit au XVIIe siècle, alors que la peste venait tout juste de ravager Torgny. C'est ici que Sœur Marie Bernard avait décidé de s'isoler de la communauté. Jusqu'à son décès, il y a un an, elle était une oreille attentive pour la population : "Elle a rencontré énormément de personnes. Il y a des personnes qui venaient ici, ils étaient en plein drame, en pleine catastrophe familiale. Très souvent, ils repartaient apaisés. Simplement, elle m'a dit, je ne fais rien, je ne dis rien, j'écoute. Et simplement, le fait d'écouter, eh bien, ça soulage énormément la population".