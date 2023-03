Action de protestation en marge du "Printemps numérique"

"Nous ne sommes pas du tout contre cette évolution, qui permet d'ailleurs de faciliter beaucoup de choses. Cependant, il ne faut pas oublier ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir face à ces technologies, au risque d'augmenter encore plus la fracture sociale. Nous ne voulons pas que cette ordonnance soit jetée, nous voulons simplement qu'elle soit recadrée, pour qu'il y ait notamment des guichets physiques accessibles à tous dans les services publics, ou encore des services téléphoniques", s'est exprimé Laurent d'Ursel, du Syndicat des immenses.

Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes et se sont exprimées au travers de slogans comme "nous voulons du respect, nous voulons des guichets" ou "le printemps du numérique, c'est l'hiver social", arguant leur espérance de ne pas oublier l'humain dans cette accélération technologique.

Les militants se sont ensuite rendus dans le salon "Printemps numérique", afin d'y faire entendre leurs exigences et leurs craintes face à la mue des institutions publiques bruxelloises. L'événement se tient ces 24 et 25 mars et met en lumière l'utilisation du numérique dans la capitale.

Ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt s'est également rendu sur place. Il s'est voulu rassurant au sujet des griefs.

"Nous allons vers une unité numérique, mais pas de manière exclusive. Il faut effectivement que ça ne devienne pas un tout au numérique, il faut proposer des alternatives et de l'accessibilité. Il faut bien penser cette transition sans l'imposer. Elle doit être déployée de manière socialement inclusive".