Alerte à la bombe dans la station de métro Simonis: "Le quartier est bouclé"

La station de métro Simonis à Bruxelles a été évacuée ce mercredi vers midi suite à une alerte à la bombe. La circulation du métro est interrompue entre Simonis et Yser.

"Il semble y avoir une alerte à la bombe métro Simonis actuellement. Quartier bouclé", nous a signalé Gaëtan ce mercredi à 12h30 via le bouton Alertez-nous. "Il y a des policiers partout", a également témoigné Nathalie.

Une alerte à la bombe a été signalée ce midi à la station de métro Simonis. La STIB nous confirme que la station est fermée et été totalement évacuée.

"Peu après 11h30, un passager du métro avait appelé notre dispatch car il pensait avoir constaté des agissements suspects", explique Guy Sablon, porte-parole de la STIB. "Par mesure de précaution, nous avons immédiatement fait évacuer complètement la station de métro et de tramway. La police a établi un large périmètre et fouille désormais la station de métro."

"Les services de police fédérale et locale se trouvent actuellement sur place, accompagnés d'un chien afin d'effectuer un sweeping", a précisé la police fédérale.

La circulation du métro de la ligne 6 est interrompue entre Simonis et Yser, a fait savoir la Stib. D'autre part, "un problème technique (survenu indépendamment de l'alerte à la bombe) à la station Beekkant occasionne une interruption des lignes de métro 2 et 6 entre les stations Belgica et Delacroix", a ajouté le réseau de transports bruxellois.