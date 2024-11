"Un honneur et une fierté": les larmes aux yeux, Anita a offert son majestueux sapin à la Grand-Place

Chaque année, la ville de Bruxelles fait trôner un sapin au milieu de la Grand-Place pour les Plaisirs d'Hiver. Cette année, nous pourrons admirer un majestueux sapin Nordmann de 32 ans, mesurant 20 mètres de haut. Ce mercredi matin, les ouvriers ont coupé l'arbre, tandis qu'une grue l'a chargé sur une camion. La scène a été observée avec beaucoup d'attention par Anita, elle aplanté le sapin il y a 32 ans alors qu'il était encore tout petit : "Quelqu'un me l'a donné, la personne ne savait pas le mettre dans son jardin. Il y avait des petites racines. Je me suis dit que je n'allais pas jeter un arbre, je plante chaque petite plante. J'ai jamais pensé que ce tout petit machin allait devenir comme ça après 32 ans".

Malgré tout, Anita ne peut cacher son émotion lorsqu'il est l'heure de dire au revoir à son sapin : "Je suis triste car je n'aime pas couper un arbre, je suis très respectueuse des arbres, mais ce n'est pas l'endroit idéal". La Rixensartoise a tout de même décidé de replanter un arbre, mais elle se demande si elle pourra le voir grandir, comme son sapin : "On devient plus âgé, je me demande si je le verrai encore grandir. Ça me fait quelque chose quand même", lance-t-elle la gorge nouée. "C'est un honneur et une fierté. Il a grandi avec nous, avec notre famille."