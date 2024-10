Bruxelles : Philippe Close et Emir Kir premiers au hit-parade

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close est le candidat du scrutin communal de dimanche qui a remporté le plus de voix de préférence en Région bruxelloise. Avec 9.042 votes, le socialiste devance le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès (MR, 6.692 voix), son challenger MR à la Ville de Bruxelles David Weytsman (6.108 voix) et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (DéFI, 6.057 voix).

L'autre hit-parade des candidats concerne le "taux de pénétration", c'est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription. Il est plus favorable aux candidats de petites communes. Le champion bruxellois en la matière est précisément le bourgmestre de la plus petite commune de la Région : Emir Kir à Saint-Josse avec un taux de 42,43%.

Ce classement fait la part belle aux bourgmestres réélus. Ils occupent les sept premières places. Derrière Emir Kir, on retrouve Ahmed Laaouej (PS) à Koekelberg (34,59%), Ridouane Chahid (PS) à Evere (24,74%), Olivier Maingain (DéFI) à Woluwe-Saint-Lambert (24,04%), Benoît Cerexhe (Les Engagés) à Woluwe-Saint-Pierre (23,17%), Vincent De Wolf (MR) à Etterbeek (22,61%) et Sophie de Vos (DéFI) à Auderghem (21,51%).