Dernier jour pour la remise des dossiers de reprise d'Audi Brussels: 3 options sont sur la table, lesquelles?

C'est aujourd'hui que se termine le délai pour déposer un projet de reprise du site d'Aud Forest, où la Q8 e-tron ne sera plus produite. Quels sont les espoirs qui s'offrent aux travailleurs qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort?

- Soit, Audi reçoit une offre de reprise intéressante: une autre marque s'installe sur le site de Forest, fabrique un autre véhicule et une bonne partie du personnel est conservée.

- Ou alors, dernière possibilité: il n'y a pas d'offre intéressante. Dans ce cas-ci, l'usine ferme et les 3.000 et quelques emplois sont sur le carreau.

Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, c'est effectivement le dernier jour pour soumettre des dossiers de candidature. Il se murmurait dans les couloirs de l'usine qu'il y en aurait une vingtaine ces dernières semaines, mais ça reste évidemment à prendre avec des pincettes. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une rumeur que le groupe chinois NIO serait intéressé pour reprendre l'usine. Cela a directement été balayé par la direction chinoise.

Ce lundi matin, le groupe d'experts se réunira pour la première fois à 11h. La direction, des syndicats et des économistes vont analyser les premières offres sur la table. On n'aura certainement pas de nom concret avant la semaine prochaine, le 1er octobre et le prochain Conseil d'entreprise extraordinaire.