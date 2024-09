Amnesty exige la libération d'une Saoudienne condamnée à 27 ans de prison pour des tweets

Salma al Shehab est une étudiante en doctorat à l'université britannique de Leeds et mère de deux enfants. En janvier 2021, elle est arrêtée pour avoir posté sur X des publications en soutien à des défenseures des droits des femmes, parmi lesquelles Loujain al Hathloul - à l'époque emprisonnée à l'issue d'un procès contraire aux règles d'équité les plus fondamentales.

D'abord condamnée à 34 ans de prison pour "soutien à des personnes cherchant à perturber l'ordre public et à déstabiliser la sécurité de l'État", Salma voit ensuite sa peine réduite en appel à 27 ans de prison ferme.

"Il est grand temps que l'Arabie saoudite cesse sa répression impitoyable contre les défenseurs des droits humains et tous les individus osant partager librement leur opinion. Les personnes courageuses comme Salma doivent être reconnues et protégées, non prises pour cibles pour avoir exprimé leurs opinions", a appuyé François Graas, coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone d'Amnesty International.

Amnesty International exige la libération "immédiate et inconditionnelle" de Salma al Shehab, et demande aux autorités saoudiennes de "ne plus utiliser les lois contre le terrorisme et la cybercriminalité pour réprimer les voix dissidentes".