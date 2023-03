La Brussels Pride revient le 20 mai pour défendre le droit de manifester des LGBTQIA+

La Brussels Pride se déroulera le samedi 20 mai et mettra à nouveau la communauté LGBTQIA+ à l'honneur en parant les rues de Bruxelles des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette année, le thème sera "Protect the Protest" et prendra la forme d'un appel au respect du droit fondamental de manifester de la communauté LGBTQIA+, ont annoncé mardi les organisateurs de l'événement.

"Le mouvement LGBTQIA+ belge sait à quel point les libertés d'association et d'expression sont cruciales pour progresser. Ces droits doivent donc être octroyés ou maintenus, en Belgique, en Europe et dans le monde entier", soulignent les associations.

Pour assurer la sécurité des participants et participantes, des "SAFER Pride spaces" seront présents à plusieurs endroits stratégiques et permettront de signaler tout comportement déplacé ou offensant.

Cette année, l'événement change de nom et s'appelle désormais "Brussels Pride: The Belgian and European Pride" au lieu de "Belgian Pride" afin de mettre en valeur son ancrage bruxellois tout en confirmant son attachement à la Belgique et à l'ensemble de l'Union européenne.

Pas moins de 150.000 personnes sont attendues dans les rues de la capitale pour soutenir la diversité.