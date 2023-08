L'enquête publique sur le projet de PRAS modifié est prolongée jusqu'au 15 septembre

Diverses organisations représentatives s'en étaient émues auprès du gouvernement et de l'administration de l'urbanisme. Ceux-ci ont donc joué la prudence dans l'histoire d'un dossier jalonné de plusieurs recours gagnants.

Initialement, l'enquête publique aurait dû être clôturée le 3 août dernier mais plus de la moitié de la période de l'enquête publique doit légalement se situer en dehors des vacances scolaires officielles. Le gouvernement bruxellois avait basé son estimation sur les vacances scolaires francophones qui, depuis cette année, ne coïncident plus avec les vacances scolaires néerlandophones. Par conséquent, les néerlandophones risquaient de bénéficier de moins de temps pour éplucher le document long de plusieurs centaines de pages.

Ce projet fixe des balises pour le développement du site et l'organisation des différentes fonctions urbaines à travers, notamment une délimitation des zones bâtissables et des zones vertes. Il s'accompagne d'un Rapport d'Incidences Environnementales qui a lui seul compte quelque 930 pages.

Plus largement, les partenaires sociaux et les organisations représentatives de l'environnement sont opposées, en l'état, à l'implantation d'un nouveau méga-centre commercial envisagé par les autorités régionales et de la Ville de Bruxelles dans le cadre du projet Néo de réaménagement du plateau du Heysel.