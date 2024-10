L'entreprise américaine derrière ChatGPT ouvre un bureau à Bruxelles

Outre Bruxelles, de nouveaux bureaux seront également ouverts à Paris, Seattle, New York et Singapour. Les bureaux existants seront agrandis à San Francisco, Londres, Dublin et Tokyo. OpenAI a déjà lancé la procédure de recrutement.

L'entreprise américaine a probablement jeté son dévolu Bruxelles en raison de sa proximité avec les institutions européennes. Les villes de Paris et Londres sont, elles, connues comme des centres d'innovation technologique. Singapour devrait par ailleurs servir de "hub" pour les clients et partenaires de toute la région asiatique.