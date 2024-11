Tensions chez Audi Brussels: "Il n'y a eu aucune violence", assurent les syndicats

En outre, les organisations syndicales déplorent les "coups de matraque de la brigade d'intervention malgré le calme et la dignité des travailleurs". Elles appellent les ministres de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, et de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à les recevoir afin de leur exposer leur version des faits. "Pour rappel, un gouvernement en affaires courantes a comme missions d'assurer les affaires de gestion journalière, les affaires en cours et les affaires urgentes, et l'urgence sociale d'Audi Brussels est incontestable"', estiment les syndicats dans un communiqué commun.