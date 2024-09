"Une victime pleine de sang" ce vendredi soir dans les rues de Molenbeek: que s'est-il passé?

Peut-être avez-vous assisté à la scène qui a marqué Ines*, qui nous a alertés via le bouton orange Alertez-Nous dans la nuit de vendredi à samedi, avenue de Roovere à Molenbeek. "Une victime plein de sang et la police et les ambulanciers sont sur place derrière les bâtiments sociaux", nous indique-t-elle dans un message envoyé à 00h45.

Ce samedi, la police locale de la zone Bruxelles-Ouest confirme. Un homme a bien été poignardé vendredi soir dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean,. Il a été hospitalisé dans un état critique. Ses jours sont en danger.