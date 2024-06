"C'est mauvais", admet la libérale Gwendolyn Rutten

La ministre flamande Gwendolyn Rutten (Open VLD) a réagi aux résultats électoraux de son parti avec émotion et déception. "Je suis libérale au plus profond de moi-même, et cela (le résultat) fait mal", a-t-elle lâché, en larmes, lors d'une interview auprès de VTM.

"C'est mauvais", admet Gwendolyn Rutten. "We'll be back", ajoute-t-elle, reprenant les mots d'Alexander De Croo, "mais ce soir on doit un peu digérer (...) Laissons-nous d'abord digérer ce coup dur, le discuter en interne et en tirer des leçons".