Congrès du CD&V: l'âme de la Flandre mise en jeu lors des prochaines élections

Le CD&V tient ce samedi, au Flanders Expo de Gand, son congrès sur le thème du respect. Pour le parti, les Flamands devront choisir, lors des élections de 2024, entre évoluer vers "une Flandre dure, condescendante et étatique" ou vers une "communauté soudée, authentique et impliquée". Ce choix "met en jeu l'âme de la Flandre", estiment les sociaux-chrétiens flamands.

Le congrès idéologique de ce samedi doit leur permettre d'affiner leurs valeurs fondamentales face aux points de rupture qui marquent la société. Dans la ligne de mire du CD&V, le cosmopolitisme et l'étatisme auxquels le parti privilégie un modèle de traditions locales et de responsabilité au sein duquel chaque personne compte et mérite le respect. Il demande également plus d'attention aux zones rurales 'oubliées' et aux banlieues.

Dans ce cadre, les sociaux-chrétiens plaident notamment pour des services de base suffisants (distributeurs de billets, bureaux de poste, transports en commun,...). Ils entendent également renforcer le pilier familial grâce à un congé parental plus souple, basé sur le modèle scandinave, où les jours de congé seraient définis par enfant et pourraient être répartis entre les parents et les grands-parents.