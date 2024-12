Objectif atteint pour l'opération des "Etoiles Contact": plus de 100.000 étoiles récoltées

À quelques jours de Noël, voici un très beau cadeau de fin d'année pour toute l'équipe de Radio Contact qui a lancé l'opération "Les étoiles contact" pour offrir des cadeaux aux enfants qui n'ont pas été gâtés par la vie.

L'objectif, très ambitieux cette année, était d'attendre les 100 000 étoiles. Un objectif qui vient d'être atteint et qui provoque donc une immense joie et fierté pour David Antoine et son équipe. "C'est franchement dingue, on a lancé ce projet à quatre, il y a de ça un mois et demi, on s'était mis un objectif à 100 000 étoiles en doublant ainsi le résultat de l'année dernière, et voilà à dix jours de la fin de l'opération, on a déjà franchi l'objectif quasi final", se réjouit le présentateur.