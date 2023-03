Davantage de demandeurs d'emploi en Flandre

Le nord du pays comptait en effet 190.000 chômeurs ou demandeurs d'emploi sans activité à la fin du mois de février. Un total supérieur de 3,1% à celui d'il y a un an. Le taux de chômage - le rapport entre le nombre de chômeurs en Flandre et la population active flamande - est de 6%. Un an plus tôt, il était de 5,8%.

Comme les mois précédents, le nombre de chômeurs se retrouvant sans emploi depuis moins d'un an a particulièrement augmenté (+24% en glissement annuel). Il y a aussi sensiblement plus de demandeurs d'emplois hautement qualifiés (+10%). "Cette augmentation est largement due aux personnes hautement qualifiées de nationalité ukrainienne", analyse le VDAB.

Le nombre de demandeurs d'emploi ayant une nationalité extérieure à l'Union européenne a augmenté de plus de 10.000 (+39%) sur un an. "Près de la moitié de cette augmentation est due aux citoyens de nationalité ukrainienne (+5.045 entre février 2022 et février 2023)", précise le VDAB.

En Région bruxelloise, le taux de chômage a également légèrement augmenté (de 2,4% par rapport à février 2022), pour s'établir à 15,3%, d'après les chiffres d'Actiris. Une hausse qui s'explique là aussi principalement par l'impact de la guerre en Ukraine, de nombreux ressortissants de ce pays s'étant inscrits comme demandeurs d'emplois.