Début des travaux de restauration de la porte de Menin à Ypres

Lundi débute l'installation des échafaudages ainsi que de deux tunnels qui permettront aux piétons de circuler depuis et vers le centre-ville.

Les travaux de restauration en eux-mêmes débuteront par le retrait d'une couche contenant de l'amiante, dans la voûte intérieure. La couche d'étanchéité du toit va être remplacée à la même période, et une toiture verte va être installée. Les caves, les tours d'escalier et les plafonds du monument bénéficieront d'une réparation, tandis que les éléments en pierre naturelle seront nettoyés en plus d'être réparés. La rénovation et le rejointoiement complet des façades en brique et en pierre sont prévus pour 2024.