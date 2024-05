Le logo de Rhode-Saint-Genèse retiré par le gouverneur en raison de la loi sur les langues

Le logo de la commune à facilités est utilisé depuis un peu moins d'un an. Il reprend à la fois le nom néerlandophone Sint-Genesius-Rode en bleu foncé, et le nom francophone Rhode-Saint-Genèse en vert. Cependant, un habitant de la commune s'est adressé au gouverneur pour se plaindre de ce nouveau logo, et le gouverneur l'a suivi.

"Un logo qui reprend les noms néerlandophone et francophone de la commune suppose une égalité entre ces langues", écrit le gouverneur dans une lettre. "Mais la loi administrative sur les langues prescrit la priorité du néerlandais à Rhode-Saint-Genèse, ce qui n'est pas suffisamment clair ici", justifie-t-il