Un chauffeur De Lijn filmé en train d'utiliser son téléphone en roulant: "Insensé et absolument interdit"

Un usager a filmé un chauffeur de bus De Lijn parlant au téléphone et regardant des séries en roulant. L'entreprise est surprise et annonce enquêter, avec une "sanction très lourde" à la clé.

"J'ai déjà signalé ce fait à De Lijn, mais ce matin, j'ai de nouveau surpris le chauffeur en train de le faire. Il est temps que De Lijn prenne des mesures strictes à cet égard, et c'est la raison pour laquelle j'ai filmé le chauffeur. La loi, n'est-elle pas très claire pour tout le monde ?", s'interroge l'usager.

Un usager d'un bus De Lijn, qui faisait le trajet entre Louvain et Bruxelles, a aperçu son chauffeur de bus en train de parler au téléphone, filmer et regarder des séries télévisées en roulant. Selon lui, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, l'usager a décidé de capturer le moment d'envoyer la vidéo à nos confrères d'HLN qui relatent les faits.

Contactée par nos confrères, la société de transports en commun flamande a réagi avec stupéfaction à ces images. Le porte-parole de De Lijn répond que "c'est tout simplement insensé et absolument interdit" et qu'une enquête allait être ouverte sur le chauffeur en question. Celui-ci pourrait perdre son permis de conduire s'il était pris en flagrant délit et il ferait face à des "sanctions très lourdes".