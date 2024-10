Sexagénaire condamné à 20 mois de prison avec sursis probatoire pour exhibitionnisme

Le prévenu, aperçu par plusieurs jeunes, reconnaît les faits et a déclaré vouloir assumer ses responsabilités.

Cet ancien inspecteur de police avait été interpellé en septembre 2023.

L'expert-psychiatre a estimé que le risque de récidive était peu élevé et il ressort du rapport de la maison de justice que l'homme est conscient de la gravité de son comportement et a respecté toutes les contraintes qui lui ont été imposées. Il a déclaré être prêt à respecter les conditions de la probation: "Je suis conscient de mes erreurs et suis prêt à assumer mes responsabilités".