L'occupation d'un bâtiment de l'UGent se poursuit

Lundi, une centaine d'étudiants ont entamé l'occupation. Les militants des organisations Ghent Students for Palestine et End Fossil Gent exigeaient, et exigent toujours, que l'université gantoise rompe tous les liens qu'elle entretient avec les institutions israéliennes et qu'elle mette la durabilité au centre de toutes ses décisions budgétaires et éducatives.

L'UGent n'a pas autorisé l'occupation, mais des accords ont été conclus avec les militants.